Kleine versterkte degradatie in het amateurvoetbal

Foto Andor Heij. GRC Groningen - GVAV Rapiditas

De KNVB heeft vlak voor de start van de competities in het amateurvoetbal de promotie-degradaties regelingen voor de clubs uit de eerste klasse en lager vastgesteld.

Na twee jaar een forse versterkte degradatie is er nu sprake van een beperkte versterkte degradatie. In het seizoen voordat de versterkte degradaties werden doorgevoerd degradeerde er één club en speelden er twee nacompetitie. Dat is nu per klasse anders.

1H met Be Quick 1887, Oranje Nassau, PKC’83 en Velocitas. De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie, de nummers 13 en 14 degraderen.

2I zaterdag met Gorecht en Helpman. De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie, de nummers 13 en 14 degraderen.

3R zaterdag met VV Groningen, FC Lewenborg, The Knickerbockers, Lycurgus, Groen Geel en Be Quick 1887 (zat). De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie, de nummers 13 en 14 degraderen.

In de vierde klassen zaterdag degradeert alleen de nummer laatst en zijn de nummers 12 en 13 herkansers. In de vijfde klassen zijn geen degradanten.

2H zondag met GRC Groningen, GVAV Rapiditas en Forward. De nummer 11 is herkanser en de nummers 12 en 13 degraderen.

3O zondag met SC Stadspark en Groninger Boys spelen de nummers 10 en 11 nacompetitie en degradeert de nummer 12.

Ook in de vierde klassen op zondag degradeert de nummer laatst en zijn de nummers 11 en 12 herkansers.

Voor promotie geldt in alle klassen dat de kampioen rechtstreeks promoveert en dat drie clubs nacompetitie spelen met de herkansers uit een hogere klasse voor promotie.

In januari wordt bekend gemaakt hoe open gevallen plaatsen worden ingevuld. Clubs kunnen namelijk fuseren, verdwijnen of van speeldag wisselen. Zo gaat zondagvereniging GVAV Rapiditas volgend seizoen overstappen naar de zaterdag.