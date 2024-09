Hoogtepunten cultureel najaar op één plek

Noorderzon is weer voorbij, en om te voorkomen dat iedereen in een cultureel zwart gat valt, werd tijdens het festival de campagne AfterZon gelanceerd, waarin de culturele hoogtepunten van dit najaar worden belicht. De campagne is een unieke samenwerking tussen 25 verschillende culturele instellingen uit Groningen.

Tijdens de OOG Ochtendshow was Yvet de boer te gast die meer kwam vertellen over deze campagne. Yvet werkt als communicatiemedewerker bij Forum Groningen en is vanuit die rol nauw betrokken bij de campagne.

(S)meer cultuur Festival Noorderzon organiseerde traditiegetrouw op de laatste dag de NoorderZondag, die in het teken stond van het culturele aanbod in Groningen na Noorderzon. Dit jaar kreeg de zondag een nieuwe invulling met extra aandacht voor lokale amateurkunstenaars. Om ervoor te zorgen dat het rijke culturele aanbod dit najaar niet aan de aandacht ontsnapt, werd de campagne gelanceerd. AfterZon en aftersun, het lijkt natuurlijk heel erg op elkaar. En dat bleek ook de inspiratie voor deze campagne, waarbij verschillende dispensers over het festivalterrein van Noorderzon werden verspreid, die door festivalbezoekers gebruikt konden worden om niet aftersun, maar zonnebrandcrème te smeren. Dit leek de bedenkers van de campagne toch net wat beter, voorkomen is natuurlijk ook beter dan genezen. Samenwerking SPOT, vrijdag, het Groninger Museum en Forum Groningen zijn initiatiefnemers van de campagne, en samen met meer dan twintig andere culturele instellingen presenteren zij hun aanbod op de website van AfterZon. De website is onderdeel van visitgroningen.nl en lijkt daardoor erg op de al bestaande Uitagenda, die hetzelfde aanbod al presenteerde, maar dan zonder een filter waarmee je uitsluitend het aanbod te zien kreeg van de deelnemende instellingen. Nu is er dus een website die dit wel doet. Door je favoriete culturele activiteit aan te klikken, krijg je het culturele aanbod te zien met daarbij de instelling die dit organiseert. Ben je benieuwd naar dit aanbod en kun je niet wachten? Luister dan naar de tips van Yvet in het fragment, of ga zelf op zoek op de website afterzon.nl.

