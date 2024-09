GGD start najaarsronde coronavaccinaties: ‘Geen hokjes meer, Groningers zitten naast elkaar voor prik’

Bron: OOG Radio & Televisie

De GGD Groningen zet maandag de eerste coronavaccinaties van de najaarsronde in onze provincie. De gebruikelijke ‘hokjes’ zijn daarbij verleden tijd, want de GGD schakelt over op lopendebandwerk.

Vanaf eind augustus (tot half oktober) ontvangen alle 60-plussers een brief over de coronavaccinatie. Hierin staat alvast een afspraak of men wordt uitgenodigd om een afspraak te maken. Inwoners jonger dan 60 jaar die ook in aanmerking komen voor de griepprik, kunnen zelf een afspraak maken. Ook zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbaar familielid kunnen een afspraak maken voor een vaccinatie.

De GGD prikt op 17 locaties in de provincie. In onze gemeente zijn de vaccinatielocaties (open op specifieke dagen en tijden) aan de Osloweg, in Vinkhuizen bij Lycurgus, in Haren bij Be Quick en in het dorpshuis van Ten Post.

De GGD Groningen vaccineert niet meer in een hokje, maar in een vaccinatiestraat of -rij. Groningers zitten dan naast elkaar. Een medewerker komt langs om de vaccinatie te geven. Dit is vergelijkbaar met hoe de griepprik bij de huisartsen meestal wordt gegeven. Op deze manier wil men meer mensen in kortere tijd kunnen helpen.