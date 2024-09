Airport Eelde voegt nieuwe bestemming toe: “Komende winter kun je vliegen naar Hurghada”

Foto: MarcelX42 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120850438

Groningen Airport Eelde voegt een nieuwe bestemming toe. Komende winter is het mogelijk om te vliegen op Hurghada. Dat heeft de luchthaven zondag bekendgemaakt.

De bestemming wordt van december tot en met april aangeboden. “Luchtvaartbedrijf Corendon zal in deze periode vanaf onze luchthaven naar Hurghada vliegen”, schrijft het vliegveld. “Het gaat om een nieuwe bestemming waar nog niet eerder op is gevlogen.” Hurghada is een Egyptische badplaats aan de Rode Zee. De stad en omgeving zijn erg in trek bij toeristen.

Vanaf Eelde kan er op diverse bestemmingen gevlogen worden. Op Gran Canaria wordt het hele jaar gevlogen, andere bestemmingen zijn seizoensgebonden. Zo kan er in de winter naar Scandinavië gereisd worden. In de zomermaanden zijn er directe verbindingen met onder andere Kos, Mallorca en Kreta.