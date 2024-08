Sport050 past openingstijden De Papiermolen aan

Vanwege planningsproblemen zijn de openingstijden van openluchtzwembad De Papiermolen in de laatste twee weken van het seizoen aangepast. Dat meldt Sport050 op haar website.

Op werkdagen zou het zwembad van 07.00 tot 20.00 uur geopend zijn en in de weekenden van 10.00 tot 18.00 uur. “We hadden de planning met het personeel rond, maar we moeten dit nu toch aanpassen”, schrijft Sport050. De wijziging betekent dat De Papiermolen van 2 tot en 15 september iedere dag geopend is van 10.00 tot 18.00 uur.

Sport050 meldt daarnaast dat vanwege een trainingsdag voor het personeel komende maandag 2 september zwembaden De Parrel, Helperzwembad en sportcentrum Kardinge gesloten zijn voor alle activiteiten. Ook de cursusdesk en de afdeling verhuur zijn niet bereikbaar. In De Papiermolen kan maandag wel gezwommen worden. De activiteiten in de binnenzwembaden starten weer op dinsdag 3 september.