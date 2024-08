Opnieuw kans op noorderlicht zaterdagavond

Foto: Gijs Bouman

Er zijn zaterdagavond opnieuw kansen om het noorderlicht te bewonderen. Aan het einde van de middag arriveerden wolken met geladen deeltjes op Aarde die het noorderlicht kunnen veroorzaken.

Op 14 augustus vond er op de zon een explosie plaats. Zo’n explosie wordt een zonnevlam genoemd. Wanneer deze vlam erg sterk is worden er grote hoeveelheden zonneplasma uitgestoten. Dit plasma kan geomagnetische stormen veroorzaken wanneer ze bij de Aarde aankomen. Als de deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ontstaat een soort reactie waardoor de prachtige kleuren ontstaan die we kennen als het noorderlicht.

Volgens Noorderlichtjagers is er een kans dat dit kan leiden tot noorderlicht: “Eerder dan verwacht is er vandaag al hoge activiteit gemeten. Wanneer deze activiteit aan blijft houden, is er in de avonduren kans op noorderlicht.” Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om fotografisch noorderlicht. Dit betekent dat het nauwelijks tot niet met het blote oog waarneembaar is. Qua weersomstandigheden hebben het Noorden en het Westen de beste papieren. Vanuit het zuiden trekt er bewolking het land in. De maan is wassend en bijna vol en staat laag aan de hemel in oostzuidoosten.