Lycurgus begint oefencampagne met nederlaag

Foto via Lycurgus

De volleyballers van Nova Tech Lycurgus zijn woensdag de oefencampagne begonnen met een nederlaag in het Poolse Sulecin. STS Olimpia, dat uitkomt op het tweede niveau in Polen, won met 3-2.

Lycurgus blijft nog even in Polen, waar vrijdag en zaterdag in Bydgoszcz tijdens een toernooi twee duels op het programma staan. Coach Mark Lebedew kon nog niet van alle spelers gebruik maken.

Lebedew was vooral over set twee en drie te spreken. ‘In de eerste set waren we wat nerveus en konden het spel van Sulecin nog niet goed inschatten, maar daarna ging het beter. We waren geduldig en speelden vanuit de benodigde rust. Ik zag terug wat we op de training doen. Dat is belangrijk voor onze ontwikkeling als team.”

Lycurgus speelt in totaal acht oefenduels, voordat op 22 september de competitie begint.