Leren skateboarden bij Forum Groningen: “Kneepjes van deze nieuwe Olympische sport onder de knie krijgen”

Bij Forum Groningen hebben kinderen zaterdag de mogelijkheid om in aanraking te komen met het skateboarden. Deze sport is voor het eerst Olympisch. Voor het Forum is het aanleiding om deze nieuwe sporten te introduceren bij belangstellenden.

Op de Olympische Spelen in Parijs wordt het skateboarden in twee vormen aangeboden: street en park. Afgelopen dinsdag vonden de finales van park plaats waarbij de 14-jarige Arisa Trew indruk maakte. De jonge Australische kwam tot een score van 93,18 en won daarmee een gouden medaille. Naast skateboarden zijn ook surfen, sportklimmen en breaking bij deze editie nieuwe Olympische Sporten. “Wij zetten ons sportiefste beentje voor en zetten deze zomer twee nieuwe Olympische sporten in het zonnetje.”

Onlangs vond er een clinic breakdance plaats, zaterdag is het tijd voor skateboarden: “Deelnemers krijgen les van echte professionals. Het gaat om een kinderworkshop voor deelnemers vanaf 10 jaar. Wij zorgen voor genoeg boards en bescherming voor iedereen. Jij mag skaten, vallen, opstaan en weer doorgaan. Heb je zelf al een cool skateboard? Dan mag je die natuurlijk ook meenemen.” Om mee te kunnen doen heb je een ticket nodig die je op deze website aan kunt schaffen.

De workshop begint om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur.