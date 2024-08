Dinsdag tropische temperaturen, daarna wat koeler

Met temperaturen boven de dertig graden wordt het morgen voorlopig de laatste tropische dag. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het broeierige weer nog een dagje hangen, waarna er onweersbuien en regen onze kant op komen.

Dinsdag wordt het zeer warm en lokaal tropisch met temperaturen tussen 28 en 31 graden met de hoogste waarden langs de oostgrens. Er zijn flinke perioden met zon en het is drukkend warm. In de ochtend is er kans op een lokale bui, in de middag volgen er op meer plaatsen regen- en onweersbuien. De wind draait ’s middag van het zuidwesten naar het westen tot noordwesten en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Om 20:00 uur is het nog rond 27 graden en in de nacht koelt het af naar 17 graden en is er kans op een regen- of onweersbui.

Woensdag is de hitte verdreven maar is het nog altijd zomers warm met 23 tot 25 graden. Naast af en toe zon is er ook veel bewolking met kans op een paar felle regen- en onweersbuien. Donderdag is het overwegend droog en met geregeld zon wordt het 24 of 25 graden.

Vrijdag is er kans op regen bij 21 of 22 graden en tijdens het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het met af en toe zon 21 tot 23 graden. De nachten verlopen weer een stuk frisser.

