Automobilist belandt in Slochterdiep

Foto via Politie.nl

En automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in het Slochterdiep beland, tussen Stad en Lageland. Niemand raakte gewond.

De melding van een voertuig te water kwam rond 01.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat onbekend was of er nog personen in het voertuig aanwezig waren, werden de duikers van de brandweer en de grote hulpverleningswagen naar de locatie gestuurd. Eenmaal op locatie bleek dat de bestuurder zichzelf in veiligheid had kunnen brengen. In het vehikel bevonden zich geen andere personen.

De politie doet onderzoek hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.