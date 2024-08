Femke Eerland (48) stopt na zestien jaar als directeur bij Noorderzon

Femke Eerland - Foto: Walid Derzieh

De 34ste editie van Noorderzon, die donderdag van start gaat, wordt de laatste voor festivaldirecteur Femke Eerland. Na de editie van dit jaar stopt ze ermee, na zestien jaar aan het roer van het kunst- en cultuurfestival.

“Het was een achtbaan van plezier, van ontwikkeling, van avonturen deze jaren”, laat Eerland weten. “Noorderzon staat, in alle opzichten, als een huis. Daar ben ik trots op, op deze sterke collectieve verdienste. En ik ben er heel erg trots op daar zo lang een deel van uit te hebben mogen maken; het was een enorme eer en het is – op z’n Gronings – mooi west.”

Eerland begon in 2001 bij Noorderzon, toen nog als assistent van artistiek directeur Mark Yeoman. Later werd ze zakelijk leider en in 2008 werd Eerland algemeen directeur en Yeoman artistiek directeur van het festival. Kees van der Helm, voorzitter Raad van Toezicht vertelt daarover: “De energie die Femke in ruim twintig jaar jaar aan de dag heeft gelegd is indrukwekkend. Ze was een bepalende factor in de groei en professionalisering van Noorderzon. Onder haar leiding heeft het festival grote waardering en erkenning gekregen bij publiek en overheden.”

Halverwege volgend jaar legt de 48-jarige Eerland haar werk definitief neer. De raad van toezicht gaat nu op zoek naar een geschikte opvolger.