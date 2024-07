Tilburgse verdachten van explosie bij beautysalon Herestraat binnenkort allemaal op vrije voeten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Tilburgse verdachten van de bomaanslag bij een beautysalon aan de Herestraat, die op 12 september vorig jaar plaatsvond, komen allemaal op vrije voeten.

Dat meldt DvhN vrijdagochtend, nadat de rechter bepaalde dat ook de laatste twee tieners uit Tilburg hun proces binnenkort in vrijheid mogen afwachten. De laatste twee verdachten die nog vastzaten, moeten wel een enkelband om en mogen alleen het huis uit voor werk of school.

Drie andere verdachten uit Tilburg werden eerder deze maand al vrijgelaten vanwege familieomstandigheden. De drie vrouwelijke verdachten uit de Brabantse stad werden in november al op vrije voeten gesteld.

De Tilburgers worden (deels) ook verdacht van betrokkenheid bij ander ‘bendegeweld’ in de provincie, wat zich in de tweede helft van vorig jaar voornamelijk concentreerde in Oost-Groningen. Voor betrokkenheid bij de geweldsincidenten werden vorige week nog eens twee aanhoudingen verricht, waarmee het totale aantal verdachten nu op veertien staat.