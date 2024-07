‘Thijs Oosting onderweg naar FC Groningen’

Foto via Willem II

Op de velden achter het Koning Willem II Stadion in Tilburg ontbrak maandagochtend Thijs Oosting op de eerste training van Willem II. De Emmenaar zou bezig zijn met het afronden van een transfer naar FC Groningen.

Bronnen melden aan het Algemeen Dagblad dat Willem II en FC Groningen al akkoord zijn over de transfer van Oosting naar FC Groningen. Alleen een medische keuring zou de overstap van Oosting naar Groningen nog in de weg staan. Oosting had nog een contract voor twee jaar bij Willem II, dus FC Groningen zal dit moeten afkopen.

De Emmenaar maakte in 2020 zijn profdebuut bij AZ, waar hij slechts drie keer in actie kwam. De middenvelder werd verhuurd aan RKC, waar zijn vader Joseph Oosting destijds de trainer was. Een jaar later ging de 24-jarige Oosting van Waalwijk naar Tilburg, waar hij voor vierenhalf jaar tekende bij Willem II. In zijn eerste seizoen in Tilburg kampte Oosting met een zware knieblessure, maar het afgelopen anderhalf jaar kwam de middenvelder 46 keer in actie voor Willem II, met 13 goals en 7 assists achter zijn naam.