Politie: toename fietsendiefstallen Paddepoel en Selwerd

De Politie Groningen Noord waarschuwt via instagram eigenaren van fietsen voor een toename van het aantal fietsendiefstallen in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Er worden daar sinds enkele maanden meer fietsen en e-bikes gestolen. Dat gebeurt vooral in de avond en nacht.

De politie geeft tips om zo’n diefstal te voorkomen: maak je fiets vast met twee sloten en gebruik ook een kwalitatief goed kettingslot. Zet de fiets vast aan een vast voorwerp, zoals een boom, lantaarnpaal of hek. Doe dat bij voorkeur op een verlichte plek of een locatie waar veel mensen er zicht op hebben.

De kans bestaat dat je fiets is weggehaald door de gemeente, omdat hij verkeerd geparkeerd stond. In dat geval staat hij op het Damsterdiep of in het fietsendepot in Vinkhuizen. Als je fiets daar niet staat, doe dan aangifte via politie.nl.