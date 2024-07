Persoon gewond bij conflict op Abrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een conflict op de Abrug is een persoon zaterdagmiddag gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het voorval gebeurde rond 15.40 uur. “Wij ontvingen een melding van een incident op de brug waar mogelijk een mes bij gebruikt zou zijn”, meldt de politiewoordvoerder. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan. Toen we arriveerden troffen we één persoon aan die lichte verwondingen had opgelopen. Dit slachtoffer hebben we overgebracht naar de huisartsenpost.”

Volgens de woordvoerder is er nog niemand aangehouden. “Wij doen onderzoek naar de situatie. Mensen die iets gezien hebben of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 – 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.”