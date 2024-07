Omstanders redden persoon uit Hoorsemeer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Omstanders hebben zaterdagavond een persoon uit het Hoorsemeer gered. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve een ambulance werd ook de traumahelikopter en werden de duikers van de brandweer gealarmeerd. “De politie en het Mobiel Medisch Team, het MMT, waren snel aanwezig”, vertelt Ten Cate. “Op dat moment was het slachtoffer al door omstanders uit het water gehaald. Hulpverleners hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

De duikers van de brandweer hoefden niet in actie te komen. Dat kwam goed uit want de hulp van de Groningse duikers was hard nodig in het dorp Smalle Ee bij Drachten. Bij het zwemstrand aldaar raakte een persoon vermist. Hulpdiensten hebben een uur gezocht naar de drenkeling. De duikers van de Sontweg kregen bij de reddingsactie hulp van duikers van de brandweer uit Leeuwarden en de reddingsbrigade van Drachten. Het slachtoffer is uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.