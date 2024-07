Hockeyclub Martinus krijgt supersnel hockey 5s veld

Foto: OOG Nieuws. Aanleg kunstgras HC Martinus

De aanleg van kunstgras voor de hockeyclub Martinus is begonnen. Het gaat om een zogeheten hockey 5s veld.

Dat is een kleiner hockeyveld met een boarding. Het spel wordt gespeeld met maximaal vijf hockeyers. Door de boarding gaat de bal nauwelijks uit en kan er veel snelheid gemaakt worden.

HC Martinus werd vorig jaar opgericht en gebruikt het veld van loopgroep Astrea tussen de wijken Paddepoel en Selwerd. De club wordt gesteund door de Hockey Foundation. Dat is een initiatief van de Rabobank en de hockeybond KNHB, die kinderen aan het hockeyen wil krijgen in wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen.

HC Martinus is in eerste instantie voor de kinderen uit Selwerd en Paddepoel, maar denkt er over om op termijn uit te groeien naar een volwaardige hockeyvereniging.