Geen Reitdiepzone meer, maar Reitdiepswaard

Foto: Google Maps - Streetview

De Reitdiepzone heeft een nieuwe naam gekregen van het gemeentebestuur. Het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg heet vanaf nu de Reitdiepswaard.

Volgens het college volgt de beslissing tot de naamsverandering op vragen uit de buurt. Ze wilden graag weten bij welke wijk ze nu hoorden. Vanwege deze vraag heeft de straatnamencommissie besloten om dit gebied een goede wijknaam te geven. Dat is dus de Reitdiepswaard geworden, gekozen vanwege de ligging aan het Reitdiep.

Volgens de gemeente is ‘Reitdiepzone’ de naam die ooit aan het project is gegeven, maar is het woord ‘zone’ is niet het juiste voor een wijk of buurt. Er is daarom besloten om deze nog in ontwikkeling zijnde wijk de naam Reitdiepswaard te geven.

Het gebied wordt steeds verder volgebouwd met nieuwe woningen en werkplekken. De Woldring-locatie en het Crossroads-complex zijn al af. Ook ‘The Yard’ moet dit jaar klaar zijn voor oplevering. Volgend jaar begint de bouw van nog eens twee grote appartementen- en studentencomplexen en er zijn meer bouwplannen in ontwikkeling voor het gebied.