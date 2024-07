Gaslekkage aan Turfsingel, woningen tijdelijk ontruimd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Turfsingel is vrijdag aan het einde van de avond een gaslekkage ontstaan. Vanwege de gaslucht werden een aantal woningen tijdelijk ontruimd.

De melding van een gaslekkage kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Toen we arriveerden constateerden we een duidelijke gaslucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Aardgas mag je niet onderschatten. Uit voorzorg hebben we daarom een aantal omliggende woningen gecontroleerd of daar mensen binnen waren. Uit voorzorg hebben we deze ontruimd.”

Vervolgens zijn brandweerlieden op zoek gegaan naar de oorzaak. “In de woningen hebben we alle gasmeters dichtgedraaid. Uiteindelijk bleek de oorzaak van buiten te komen. Aan de buitenkant zat een lekkage waarbij het aardgas de woningen binnen trok. Naast ons kwam ook energiebedrijf Enexis ter plaatse. Zij hebben uiteindelijk het euvel opgelost.” Uit voorzorg werd de straat afgesloten voor het verkeer. Na het repareren van de lekkage zijn de woningen geventileerd.