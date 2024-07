Foodtruckfestival ‘Rrrollend Groningen’ op Ossenmarkt afgelast

Het foodtruckevenement ‘Rrrollend’ komt in september niet naar Groningen. “Na zorgvuldige overweging hebben we besloten dat het festival in zijn huidige vorm niet langer houdbaar is”, schrijft de organisatie op haar website.

De editie in Groningen, met zijn trucks vol lekkere hapjes en drankjes, stond gepland voor 6 tot en met 8 september, op de Ossenmarkt. Het is onduidelijk waarom deze editie, maar ook die in Bergen op Zoom, Leiden en Zwolle niet doorgaan. Nadere informatie ontbreekt.

“Er zijn geen nieuwe edities meer in het vooruitzicht”, staat te lezen op de site van Rrrollend. “We willen al onze bezoekers en foodtrucks bedanken voor de geweldige jaren vol lekker eten, gezelligheid en onvergetelijke momenten.”