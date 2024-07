‘Donderdag bewolkt, vrijdag zon en buien’

Zonovergoten zomerweer zit er op dit moment niet in. Donderdag gaat grotendeels grijs verlopen, op vrijdag laat de zon zich zien maar vallen er ook buien.

Donderdag gaat grotendeels bewolkt verlopen. Zo nu en dan is er een glimpje van de zon mogelijk. Overdag blijft het droog. In de late avond is er kans op een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 20 of 21 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het bewolkt en kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 of 17 graden. Op vrijdag wisselen zon en buien elkaar af. De grootste buienkans is er in de ochtend en begin van de middag. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit het zuiden, later draaiend naar het westen. Het wordt 21 of 22 graden.

Het weekend krijgt twee gezichten. Op zaterdag is het wisselend bewolkt waarbij de bewolking de overhand heeft. Het blijft droog en het wordt 21 of 22 graden. Op zondag is er meer ruimte voor de zon. In de ochtend kan er een buitje vallen, maar in de middag wordt het stralend. Dan wordt het 20 of 21 graden.