Dinsdag wisselvallig met zon en regenbuien

Foto: Joris van Tweel

Met een zonnige week achter de rug, gaat Groningen deze week weer de kou in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan je regenjas deze dagen wel van pas komen. Vanaf vrijdag wordt het weer wat zonniger én droger.

Dinsdag valt er een enkel buitje en is het overwegend droog. Met af en toe zon wordt het 18 graden. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4. In de nacht volgen buien en koelt het af tot 13 of 14 graden.

Woensdagochtend vallen er enkele buien en ’s middags nog een enkel exemplaar. Het is koel bij slechts 14 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig met een windkracht 3 tot 4.

Donderdagochtend kan er een bui vallen, de rest van de dag is het overwegend droog. Het wordt 18 graden. Vrijdag is het zachter met 20 of 21 graden. Er is wat zon en een kleine kans op wat regen.

Tijdens het weekend is het licht onbestendig bij 18 tot 20 graden. Mogelijk wordt het gaandeweg volgende week weer warmer.