Marokkaanse dievegge hoort 20 maanden cel eisen

Justitie eist 20 maanden cel tegen een 34-jarige Marokkaanse vrouw. Ze heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan een zestal diefstallen, voornamelijk in de stad.Dat meldt RTV Noord.

De verdachte verblijft sinds anderhalf jaar illegaal in de stad en is verslaafd aan alcohol en drugs. Ze ontkent alle diefstallen, maar er zijn veel bewijzen tegen haar, via camerabeelden en beschrijvingen van omwonenden.

De vrouw drong de afgelopen periode woningen binnen, doorzocht kasten en nam onder meer laptops, iPads en bankpassen mee, waarmee ze vervolgens betalingen deed. Ook haalde ze etenswaren en drinken uit de koelkast. De verdachte werd aangehouden bij vrienden. Ze heeft hier inmiddels een strafblad opgebouwd.

Ondanks alle bewijzen blijft de vrouw ontkennen. Ze moet, als het aan justitie ligt, ook nog een celstraf van twee weken uitzitten. Die had ze nog tegoed van een proeftijd. De rechter doet eind deze maand uitspraak.