Wethouder Broeksma onthult Groningse OV-fiets

Foto: NS

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) onthulde donderdagmiddag de Groningse OV-fiets op het Hoofdstation. Dit deed hij samen met medewerkers van de fietsenstalling en NS Regiodirecteur Maarten Haverkamp.

De fiets is onderdeel van de viering van het 15-jarig bestaan van de OV-fiets. De Groningse fiets is versierd met lokale symbolen zoals de zeehonden van Pieterburen, de Martinitoren en het Groninger Museum.

Elke provincie kreeg een eigen ontwerp, gemaakt door kunstenaar Daniël Roozendaal. In totaal zijn er 60 fietsen gemaakt. Elke provincie krijgt vijf fietsen.

De OV-fiets is in vijftien jaar heel populair geworden: in 2023 maakten reizigers door heel Nederland 5,9 miljoen ritten, een half miljoen meer dan in 2022. In Groningen vonden ongeveer 265.000 ritten plaats vanuit 11 stations, waarvan 250.000 vanaf station Groningen.