Vierde editie 112GroningenDag succesvol verlopen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De vierde editie van de 112GroningenDag die zaterdag gehouden werd in Martiniplaza is succesvol verlopen. Dat laat de organisatie achter de 112-dag weten.

Hoeveel bezoekers men precies heeft mogen verwelkomen is nog onbekend. Wel is de inschatting dat er meer bezoekers waren dan in 2022. Toen lag het bezoekersaantal op rond de 10.000. Nieuw bij deze editie was dat er kaarten in de online voorverkoop konden worden besteld. Volgens 112groningen.nl ging het om 1.500 bestelde kaarten. De 112GroningenDag werd zaterdagochtend geopend door burgemeester Koen Schuiling (VVD). Tot aan het einde van de middag kon het publiek een blik in de keuken werpen van de hulpdiensten. Zo waren er stands waar organisaties informatie gaven, konden voertuigen en uitrustingen bekeken worden en waren er demonstraties te zien.

In totaal presenteerden 58 verschillende organisaties zich. Onder hen de brandweer en de Reddingsbrigade. Maar ook organisaties als Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat en SAR Nederland waren aanwezig. De eerste editie van de 112GroningenDag werd gehouden in 2016, toen de nieuwswebsite 12,5 jaar bestond. Daarna volgden er edities in 2018 en 2022. Of er ook een vijfde editie gaat komen is op dit moment nog onbekend.