Vernieuwde Grote Markt feestelijk geopend

Foto: Paul Blom

De vernieuwde Grote Markt is zaterdag in het begin van de middag feestelijk geopend. De hele dag vinden er tal van activiteiten plaats.

“Het is gezellig druk”, laat OOG-verslaggever Paul Blom weten. “Op de markt zijn er theater-, muziek- en poëzievoorstellingen. Vanavond vinden er verschillende optredens plaats van onder andere artiesten als Zoë Taran, DJ Tommy Green en Blaasband Broken Brass. Wat overigens erg in trek is zijn de waterfonteinen. Dat is ook de plek waar de KidsArea is ingericht. Kinderen kunnen hier bouwen en graven in het zand met op afstand bestuurbaar speelgoed. Maar het is vooral het water dat fascineert bij de jongste bezoekers.”

Herinrichting

De herinrichting van de Grote Markt begon in 2022. De keitjes maakten plaats voor nieuwe bestrating, er kwamen 24 bomen en er werd een fontein aangelegd. Ook onder de grond gebeurde er van alles. Zo is er een ondergrondse waterbak aangelegd aan de noordzijde. Deze dient als opslagplaats voor het grondwater dat gebruikt wordt voor de fonteinen. Daarnaast zijn er verschillende zitplekken aangelegd.

“Mooie blikvanger”

Uit onderzoek van OOG Tv blijkt dat ruim twee op de drie inwoners overwegend positief is over de nieuwe ‘huiskamer van de stad’. “Het is een mooie blikvanger en fijne ontmoetingsplek voor de stad geworden”, laat een respondent weten. De Grote Markt voelt ook ruimer voor de Groningers: “Het ziet er prachtig uit, ruimte, en overvloed aan zitplekken. Het plein heeft sfeer.”

“Toeristen verwachten geen fietsers”

Niet iedereen is positief. Met het verdwijnen van de lijnbussen is de Grote Markt autoluw gemaakt. Hierdoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ongeveer de helft van de geënquêteerden laat weten hier negatief over te zijn omdat de nieuwe shared spaces onduidelijk zijn en daardoor gevaren met zich meebrengen. “Het gaat voor ongelukken zorgen. Toeristen verwachten geen fietsers. Fietsers houden nergens rekening mee en gaan veel te snel”, laat iemand weten. “Je voelt je niet veilig als voetganger”, zegt een ander. Ook zorgen scooters voor overlast: “Er wordt nog steeds veel geracet, aangezien ook brommers en scooters eroverheen vliegen.”