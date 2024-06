Sleutel Roze Zaterdag overgedragen aan Zaanstad

Foto: Rieks Oijnhausen

De festiviteiten rond Roze Zaterdag op de Grote Markt zitten er op. Gedurende het programma werd de sleutel overgedragen aan Zaanstad waar in 2025 Roze Zaterdag wordt gehouden.

Groningen vierde zaterdag op verschillende locaties in de binnenstad de diversiteit. Op de Grote Markt stond het hoofdpodium waar in de middag en avond diverse artiesten optraden. Rond 18.00 uur trad Willeke Alberti op. Op dat moment stroomde Grote Markt ook helemaal vol. Ook de rest van de avond bleef het druk. Rond middernacht werd het programma afgesloten. Roze Zaterdag begon met een kerkdienst. Daarna vond er een pride plaats waarbij een stoet mensen en wagens een route aflegde van ruim 3 kilometer. Een overzicht in foto’s vind je op deze pagina.

Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland. Het evenement bestaat sinds eind jaren zeventig en wordt ieder jaar in de laatste weken van juni gevierd. Het is niet voor het eerst dat Roze Zaterdag in Groningen wordt gehouden. Eerder gebeurde dit al in 1985 en in 2011.