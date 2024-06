Opvallende rode trein ‘De Karel’ doet Hoofdstation voor Spoorwensdagen

Foto: 112 Groningen

Het was dinsdagmiddag niet alleen geel en blauwgroen wat de perrons sierde op het Hoofdstation. Op spoor 4b was een buitenbeentje te zien: de felrode trein ‘De Karel’.

De privétrein van een software-ontwikkelaar uit Drunen wordt gebruikt voor een stichting, waarmee geld ingezameld wordt voor KWF Kankerbestrijding. De trein is een voormalige boemeltrein van de NS, een zogenaamde Mat ’64 (Materieel ’64 of Plan V).

De trein maakt ritten door heel Nederland en was dinsdagochtend onderweg vanuit Amersfoort naar Groningen, in het kader van de Spoorwensdagen. Na ongeveer twee uur op het Hoofdstation maakte de trein rechtsomkeert om, via Amersfoort naar Utrecht te rijden.

Via Instagram is te zien hoe Ferry zijn ‘Spoorwens’ in vervulling zag gaan tijdens de rit naar Groningen. Hij mocht met de trein mee naar Onnen, om daar een kijkje te nemen bij het onderhoudsbedrijf van de NS en ProRail. Ook mocht hij zelf omroepen naar de passagiers: