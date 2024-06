Onderzoek naar explosie bij woning Heesterlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie doet onderzoek naar een explosie afgelopen nacht bij een woning aan de Heesterlaan in de Oosterparkwijk. Er raakte niemand gewond.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juni was er knal te horen aan de voorzijde van de woning. Het pand liep lichte schade op. Zo sneuvelde een raam. De politie kreeg rond 01:30 uur melding van de explosie aan de woning, en is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. De politie deed sporenonderzoek en heeft een buurtonderzoek verricht. Ook wordt gesproken met getuigen en worden camerabeelden bekeken.

Mensen die meer weten over dit incident en wat eraan voorafging, worden verzocht contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.