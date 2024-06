Nic. trekt drie nieuwe spelers aan: “Met vertrouwen uitkijken naar nieuw seizoen”

Een archieffoto uit 2018 waarbij Nic. het opnam tegen Rohda. Foto: Willem Kracht - fotowkracht.nl

De korfballers van Nic. hebben drie nieuwe spelers voor het aanstaande seizoen aangetrokken. Rienk Jan de Boer en Jelmer Veenhuizen komen de selectie voor de senioren versterken, Erik Haitsma maakt de overstap naar de A-jeugd.

“Ik ben als trainer erg blij met de komst van Rienk Jan en Jelmer”, laat coach Kees Vlietstra weten. “Het gaat om twee ambitieuze jongens die grote korfbalkwaliteiten hebben. Ik hoop dat ze zich snel thuis gaan voelen in de Nic.-familie.” De Boer komt over van Quick ’21 uit Oudega en Vlug & Vaardig uit Garyp: “Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur en sta open voor veel nieuwe uitdagingen.” Veenhuizen verhuist van It Fean uit Surhuisterveen naar Groningen: “Al vanaf de E-jeugd speel ik bij It Fean. Maar ik wil graag ontdekken waar mijn plafond op sportief gebied ligt. Ik denk dat ik bij Nic. de volgende stappen in mijn ontwikkeling kan gaan maken.”

“Ik ga in Groningen studeren”

Haitsma verruilt Harich voor Nic. waarbij hij in de A-jeugd gaat spelen: “Doordat ik een studie ga volgen hier in Groningen heb ik de keus gemaakt om ook te gaan korfballen in Groningen en mezelf als korfballer verder te ontwikkelen bij de junioren van Nic. Ik kijk erg uit naar de sportieve uitdaging en de gezelligheid die daarbij komt kijken.”

Vertrouwen

Nic. speelt zowel op het veld als in de zaal in de overgangsklasse. Het nieuwe seizoen start in september. Jos Bosma, die lid is van de Technische Commissie, kan niet wachten: “Met de nieuwe heren voor de selectie, Rienk Jan en Jelmer, kijk ik met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. Ook ben ik heel blij met de komst van Erik Haitsma. Een talentvolle jongen die overkomt van Harich en onze A’s voorziet van een kwaliteitsimpuls.”