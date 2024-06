Jacobskruiskruid; giftig voor koeien, cruciaal voor biodiversiteit

Foto: Joris van Tweel

Boeren zijn niet blij met het Jakobskruiskruid, omdat het giftig is voor hun dieren. De landbouworganisatie LTO Noord slaat alarm en vindt dat de overheden een speciaal maaibeleid moeten toepassen. Maar volgens boswachter Bart Zwiers moeten we niet vergeten dat dit plantje ook belangrijk is voor de biodiversiteit.

De plant groeit overal: in bermen, langs sloten, spoorlijnen, natuurterreinen en bouwterreinen. Deze gebieden grenzen vaak aan percelen van boeren. Hierdoor kan het Jakobskruiskruid onbedoeld in het hooi terechtkomen dat de boeren aan hun dieren voeren. Volgens de LTO kan het ervoor zorgen dat de dieren na het eten ernstig ziek worden of zelfs overlijden.

Boswachter Bart Zwiers beaamt dit, maar benadrukt dat er erg veel van de plant gegeten moet worden voordat het dodelijk is. “Koeien moeten ruim 10 procent van hun lichaamsgewicht aan de plant eten voordat het dodelijk is. Je moet inderdaad voorzichtig zijn met de plant, maar hij is dus niet meteen dodelijk.”

Volgens Zwiers moeten we ook niet vergeten wat de plant voor ons allemaal doet. De plant zorgt voor biodiversiteit, want er zijn 152 soorten dieren die van de plant leven en 30 soorten die echt afhankelijk van deze plant zijn. Het uitroeien van de planten zou dan ook voor uitroeiing van die dieren zorgen. “We zullen helpen bij het niet verspreiden van de plant rondom percelen van boeren, maar in natuurgebieden zullen we hem laten staan.”