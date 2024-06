Hamelhuys: “Er kunnen nog vrijwilligers bij”

Hamelhuys is de plek in de wijk de Hoogte waar je binnen kunt lopen voor verschillende dingen als je te maken hebt met kanker. Denk bijvoorbeeld aan een opbeurend gesprek, advies en gezellige activiteiten. Dit wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Daarover vertelt Josje Hamel tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

“Het heeft een tijdje geduurd sinds corona totdat we weer genoeg vrijwilligers hadden” “We hebben er weer wat meer gevonden, maar er kunnen zeker nog vrijwilligers bij, graag zelfs”, zegt Josje over de nieuwe instroom vrijwilligers.

Wil je vrijwilliger worden bij het Hamelhuys dan is het belangrijk dat je goed kunt luisteren en plezier hebt in met mensen omgaan. Iedereen is gastvrouw of gastheer en daarbij kun je aanvullende taken doen zoals meegaan als buddy naar het ziekenhuis of lichte huishoudelijke taken doen bij de mensen thuis. Vrijwilligers geven zelf aan wat ze het liefst doen. “Wat wij belangrijk vinden is dat vrijwilligers dingen doen die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.”

Alle vacatures kun je vinden op de website van link050.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.