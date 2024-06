Groningse framerunners organiseren sponsorloop

Foto: 's Heeren Loo

Zeven bewoners van zorginstelling ’s Heeren Loo organiseren een sponsorloop om geld in te zamelen voor running frames. Dat zijn driewielige loopfietsen waarmee mensen met een motorische beperking kunnen lopen of rennen en zodoende kunnen deelnemen aan de para-atletieksport framerunning.

Framerunning is een para-atletieksport die kan worden vergeleken met hardlopen voor een gezond persoon. Het is een nieuwe sport, speciaal voor mensen die moeite hebben met lopen en rennen of in het dagelijks leven afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, door bijvoorbeeld een amputatie of ziekte.

Framerunning uitlegd

De sport wordt beoefend op een atletiekbaan. Het doel is om sneller dan de andere atleten een bepaalde afstand af te leggen. De running frame, een loopfiets met een borststeun en drie wielen, is hierbij een hulpmiddel. Je bestuurt deze op maat gemaakte fiets met het stuur boven het voorste wiel.

Hieronder zie je een video van Sport050 over framerunning:

Geschikte sport

De organisatoren van de sponsorloop hebben de sport allemaal al een keer uitgeprobeerd. Het idee kwam van de fysio van zorginstelling ’s Heeren Loo, die de bewoners wilde aanzetten tot sporten en daarvoor naar een geschikte sport zocht. Dat werd dus uiteindelijk framerunning.

Intussen zijn de zeven enthousiastelingen allemaal aangesloten bij een atletiekvereniging in Groningen of Assen, waar ze meetrainen bij de framerunning-groep. Maar om de sport echt te gaan beoefenen, hebben ze een eigen racerunner, zoals het ook wel wordt genoemd, nodig. En die kosten behoorlijk wat geld: prijzen liggen tussen de 3000 en 4000 euro, omdat ze compleet op maat gemaakt worden.

Sponsorloop

Om de running frames te bekostigen, hebben de sportievelingen een sponsorloop opgezet. Die vindt plaats op vrijdag 28 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur op de atletiekbaan in Groningen. Deelnemers lopen zoveel mogelijk rondes. Je kunt de deelnemers sponsoren per gelopen ronde of zelf meedoen. Deelnemen kost zo’n 25 euro en kan door een mail te sturen naar Daniëlle Verdoes [danielle.verdoes@sheerenloo.nl].

Ben je ook benieuwd geworden naar framerunning? Kijk op de website van Groningen atletiek voor meer informatie.