Geschiedenislessen voor internationale studenten

Geschiedenisstudenten Jurjen Abbes en Ilse Engels geven een keer per maand geschiedenisles speciaal voor internationale studenten. Ze kwamen op het idee toen ze ontdekten dat hun internationale vrienden weinig wisten van de Nederlandse geschiedenis. Ilse Engels en Jurjen Abbes waren te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

“We zitten in een vriendengroep die half Nederlands half international is”, vertelt Jurjen. Af en toe komt het voor dat er dingen ter sprake komen die voor verontwaardiging zorgen bij de Nederlanders over de internationals. “Dan zijn ze in Amsterdam geweest en dan gaan ze naar het Rijksmuseum. Vervolgens weten ze niet wie Rembrandt is of wat De Nachtwacht is. Daar hebben ze geen idee van. Of je vraagt ze waar Arnhem ligt en dan weten ze niet wat Gelderland is.”

Iedereen die meer wil weten over de Nederlandse en lokale geschiedenis is welkom bij de maandelijkse les. Het draait niet alleen om de geschiedenisles, maar ook om de gezelligheid. Inmiddels hebben ze hun studenten onder meer bijgespijkerd over de Tachtigjarige Oorlog, de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en over de provincies. Aanmelden kan via dutchlectures@gmail.com.

