FC Groningen contracteert IJslander Brynjolfur Willumsson

FC Groningen heeft de IJslandse international Brynjolfur Willumsson gecontracteerd. De 23-jarige speler tekent voor drie seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Brynjolfur Willumsson komt over van het Noorse Kristiansund BK en is een aanvallend ingestelde middenvelder die ook als spits uit de voeten kan. In Noorwegen scoorde hij 17 keer in 83 wedstrijden. Hij speelde dit jaar twee interlands. Brynjolfur is de jongere broer van Go Ahead Eagles-speler Willum Thór Willumsson.

“Mede door mijn broer heb ik de laatste jaren veel Nederlands voetbal gekeken,” vertelt Willumsson op de website van FC Groningen. “Ik heb een goed beeld van de Eredivisie en het is een mooi niveau waarop spelers de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk heb ik mijn broer gevraagd over FC Groningen. Hij bevestigde mijn beeld van de club. Een grote club, met een mooi stadion en fanatieke supporters. Ik ben ontzettend blij met deze stap en kijk er naar uit om in het groen-witte shirt te mogen spelen.”

Willumsson vindt het prettig, ook voor zijn familie, dat hij en zijn broer in dezelfde competitie gaan spelen. “Voor mijn ouders is het gemakkelijker (,,) Ik ben een paar keer in Nederland geweest en voelde me er direct goed. Het is nu zaak om mijn nieuwe teamgenoten te leren kennen, me aan de nieuwe omgeving aan te passen en hard te werken. Ik heb het gevoel dat ik hier een betere voetballer kan worden en ben onder de indruk van de faciliteiten en het stadion.”