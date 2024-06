Dinsdag zonnig met maximaal 26 graden

Foto: Joris van Tweel

Het heeft even geduurd, maar het warme zomerweer heeft eindelijk Groningen bereikt. Volgens weerman Johan Kamphuis wordt de piek van zonnestralen op donderdag verwacht met een maximum temperatuur van 29 graden. Daarna wordt het weer wat koeler, maar de temperatuur blijft boven de 20 graden.

Dinsdag zijn er zonnige perioden en ontstaan enkele stapelwolken. Later op de dag klaart het weer op. Het is warm zomerweer met 25 of 26 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het oosten tot noordoosten is matig, windkracht 3. In de avond is het helder en rustig met om 20:00 uur nog een temperatuur rond 23 graden.

Woensdag is het stralend en zeer warm zomerweer met een maximumtemperatuur die oploopt tot rond 27 graden. De oosten- tot noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Er volgt een zwoele nacht met minima rond 17 of 18 graden.

Donderdag is het broeierig en benauwd. Verder is het zeer warm en de temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Er is veel zon met in de middag een paar opbollende stapelwolken en zeer lokaal een bui. De zuidwestenwind is zwak tot matig, rond windkracht 2 of 3. Er volgt weer een zwoele nacht met een minima van rond 18 graden. Lokaal valt een bui.

Vrijdag is de warmte verdreven en verdwenen. Het wordt rond 20 graden met kans op een bui. Verder is er nu en dan zon bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. Tijdens het weekend en ook begin volgende week is het droog en schijnt de zon regelmatig. Het wordt over het algemeen 21/23 graden.