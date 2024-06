Brandweer druk met containerbranden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond twee keer in actie komen vanwege containerbranden. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De eerste melding kwam binnen rond 22.45 uur. Aan de Oranjesingel bleek een container in de brand te staan. “Handhavers waren als eerste op de locatie”, vertelt Ten Cate. “Zij hebben een brandblusser leeggespoten in de container, maar dit bleek geen oplossing te zijn. Uiteindelijk hebben brandweerlieden de container vol laten lopen met water waardoor het vuur onder controle werd gebracht.” De oorzaak is waarschijnlijk een nog smeulende barbecue geweest die in de container was gedeponeerd.

Om 22.50 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een containerbrand aan de Floresstraat. “Dit bleek om een bouwcontainer te gaan. Brandweerlieden hebben de container gecontroleerd uit laten branden. Over de oorzaak van deze brand is niets bekend.”