Bouwcontainer in lichterlaaie bij kinderboerderij Stadspark

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een bouwcontainer bij kinderboerderij Stadspark heeft zaterdagavond een uitslaande brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Nieuwsfotograaf Mike Weening: “Naast de kinderboerderij is een veldje te vinden waar onlangs een bouwcontainer is neergezet. Deze is in de brand geraakt. Op een gegeven moment was de brand uitslaand. Dit ging gepaard met forse rookontwikkeling die op flinke afstand te ruiken en te zien was. Om erger te voorkomen heeft één van de omstanders de kleppen van de container gesloten waardoor de vlammen niet meer naar buiten konden komen.”

De brandweer was snel aanwezig. “Zij hebben het vuur geblust met twee stralen hogedruk.” Over de oorzaak is niets bekend. De fotograaf spreekt van een bouwcontainer waar allerlei materialen inlagen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.