Beste natuurfoto’s van de wereld te zien in Forum Groningen

Wie zich wil vergapen aan beste natuurfoto’s van de wereld kan de komende tijd in Forum Groningen terecht.

Daar is de tentoonstelling Wildlife Photographer of the Year. Het gaat om de 59e editie georganiseerd door het Natural History Museum in Londen.

Uit bijna 50 duizend foto’s die zijn ingestuurd, zijn honderd geselecteerd. Die zijn gemaakt door professionals en amateurs. Video’s vertellen het verhaal achter de foto’s.

Orka

De Nederlander Lennart Verheuvel won in de categorie Oceans: The Bigger Picture. Verheuvel legde een 5,5 meter grote orka vast die in oktober 2022 tot twee keer toe aanspoelde aan de Nederlandse kust.

Degenkrab

De grote winnaar van Wildlife Photographer of the Year 2023 is Laurent Ballesta. De Franse marine bioloog dook twee weken lang in beschermde wateren rond het eiland Pangatalan in de Filipijnen op zoek naar de degenkrab. Dat is één van de oudste dieren ter wereld, die al meer dan 300 miljoen jaar relatief onveranderd is en zich moeilijk laat vastleggen op de gevoelige plaat.

De expositie gaat zaterdag open voor het publiek en duurt tot en met zondag 3 november. Rond de expositie worden er activiteiten georganiseerd, zoals excursies, en fotoworkshops en het Forum organiseert ook zelf een natuurfotowedstrijd. Foto’s kunnen tot 8 september ingestuurd worden en zijn daarna mogelijk te zien in het Forum.