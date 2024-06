Aantal WW-uitkeringen licht afgenomen

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is afgelopen maand afgenomen. Dat meldt het UWV. De krapte op de arbeidsmarkt is minder groot, maar de personeelstekorten zijn nog niet voorbij.

Het aantal uitkeringen in onze provincie nam in mei met 1,2 procent af. Dat kwam vooral door de uitzendsector en de bouw. Vooral stratenmakers, schilders en productiemedewerkers ontvingen minder uitkeringen. Wel nam het aantal WW-ers in de commerciële dienstverlening, detailhandel en metaalindustrie toe.

Voor veel beroepen blijft het lastig om personeel te vinden, en dat blijft voorlopig ook zo. De krapte op de Groninger arbeidsmarkt is op dit moment het hoogst in ICT beroepen, maar ook bij juristen, ambtenaren arbeidszaken, artsen en verpleegkundigen.