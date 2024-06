Gijs van Solkema nieuwe spelverdeler Lycurgus

Foto: Lycurgus

Gijs van Solkema speelt de komende twee seizoenen bij Nova Tech Lycurgus. Hij wordt één van de twee spelverdelers.

De 26-jarige Van Solkema komt over van Draisma Dynamo. Hij komt mede door de liefde naar Groningen, want zijn vriendin speelt in het eerste van studentenclub Veracles. Bovendien volleyballen zijn broer en zus bij Donitas en Veracles. “Ik vind het een fantastische stad waar ik me thuis voel,” aldus Van Solkema.

Bovendien is hij positief gestemd door de ontwikkelingen bij Nova Tech Lycurgus. “Er zijn grote plannen. Dat vind ik superinteressant. En terug in Nederland zijn brengt me veel geluk. Ik wilde weer onder mijn eigen mensen zijn.”

Van Solkema is 1 meter 92 lang en speelde ruim zestig interlands. Hij begon als 12-jarige bij VC Sneek en speelde vervolgens bij het Talenttteam, het Duitse SVG Lüneburg, in Engeland en Tsjechië te gaan. Hij staat bekend om zijn uitstekende service.

Aanvoerder en spelverdeler Sam Gortzak, die vorig seizoen terugkeerde bij Nova Tech Lycurgus, stopt als speler en is volgend seizoen assistent van coach Mark Lebedew.