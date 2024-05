Leutje Festival is voor en door bewoners: “Laagdrempeligheid en gemoedelijkheid is onze missie”

Foto: Joris van Tweel

Het Leutje Festival dat zondag op het Bernoulliplein plaatsvond is een groot succes geworden. Leonie Poel van de organisatie spreekt van een gezellige en geslaagde dag.

Hoi Leonie! Het klinkt heel gezellig bij jou op de achtergrond …

“Dat is het ook. Het is een fantastische dag geworden. De hele dag is het gezellig druk en dat geldt ook voor het laatste uur. Rond 19.00 uur zitten namelijk de festiviteiten er op. En eerlijk gezegd hadden we dat niet verwacht. De regen kwam afgelopen nacht en vanochtend met bakken uit de hemel. En dan houd je toch wel even je hart vast.”

Jullie activiteiten begonnen vanochtend om 10.00 uur met een vrijmarkt. Ik begrijp uit je woorden dat die wat later is gestart?

“Als organisatie hebben we de afgelopen dagen de weersberichten gevolgd. Gisteravond hebben we een spoedvergadering belegd. Het was toen duidelijk dat het zondagochtend nog zou regenen. We hebben toen besloten om in plaats van 10.00 uur om 12.00 uur te beginnen. We hebben contact gezocht met iedereen. En je hoopt dat die boodschap niet de reden is dat mensen afhaken. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Er zijn meer mensen gekomen dan we verwacht hadden. Een hoge opkomst met veel gezelligheid.”

Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

Behalve een vrijmarkt vinden er op het Leutje Festival muziekoptredens plaats, kan er gegeten en gedronken worden en zijn er diverse andere activiteiten. Als ik je nu vraag wat het meest in trek was. Wat sprong er dan uit?

“Oef. Het is misschien saai om te zeggen maar er waren vandaag geen activiteiten die geen belangstelling hadden. Bij de kinderen was het schminken erg in trek. Daar was ook zoveel belangstelling voor dat niet alle kinderen geschminkt konden worden. We hebben wat jeugdigen moeten teleurstellen. Daarnaast waren De IJsscheppers erg in trek en was er veel animo voor het optreden van jeugdcircus Santelli. Vanaf 12.00 uur hadden we een podiumprogramma met diverse optredens. Optredens van Honey Jar en the 4Horsemen trokken veel publiek. Als laatste trad HISTER op. Dit is een indierock-band in het Gronings. Ontzettend leuk!”

Het Leutje Festival begon twee decennia geleden als initiatief van bewoners voor hun kinderen. Tegenwoordig is het een multicultureel wijkfeest waar veel animo voor is. Wat is het geheim van het succes?

“We zijn een heel ander festival dan het festival in het Stadspark, om die vergelijking maar even te maken. We willen een feest neerzetten dat voor en door bewoners is. Een laagdrempelig en gemoedelijk festival waarbij bezoekers na afloop zoeken, wat was dat leuk. Dat is onze missie. Dat is waar we voor strijden. En dat is vandaag heel goed gelukt.”

Vandaag is het 5 mei. Bevrijdingsdag. Wordt daar ook specifiek aandacht aan besteed?

“Nee. Er brandt hier niet een Bevrijdingsvuur. Maar indirect is er wel aandacht voor. Ook op het Bernoulliplein kon vandaag de vrijheid gevierd worden. We konden in vrijheid muziek luisteren en genieten van gesprekjes en lekker eten. Ook dat is vrijheid. En dat moeten we koesteren.”