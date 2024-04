Uitgelegd: Hoe een malafide huisjesmelker huurders intimideert en wegpest

Een huisbaas die ongevraagd je woning betreedt om vervolgens op allerlei plekken in je huis te plassen, omdat hij van je af wilt. Het lijkt ondenkbaar, maar het gebeurde echt in Groningen.

De UKrant bracht vorige week een artikel dat er regelmatig ongewenste mensen in huis geplaatst worden door de huisbaas. Het gaat onder meer om arbeidsmigranten en andere niet-studenten, maar volgens het artikel ook om zwervers, junks en ongure types. Het draait allemaal om geld: een studentenkamer brengt te weinig op en appartementen zijn veel lucratiever. Maar een student krijg je niet zomaar weg uit een kamer, die wordt door wetten beschermd. Dus worden andere methodes ingezet om ze weg te krijgen.

Ex-gedetineerden en zwervers

OOG sprak met Milou*. Zij woonde samen met haar drie huisgenoten in een rustig studentenhuis in Paddepoel. Toen haar oude huisbaas het huis verkocht en er een nieuwe huisbaas kwam, startte de nachtmerrie: “Ik kwam thuis na de kerstvakantie en het hele huis lag overhoop, de spiegel was kapot en er lagen allemaal sigarettenpeuken in de badkamer”. Achteraf bleek er die week een nieuwe huisgenoot was ingetrokken: een ex-gedetineerde. “De ex-gedetineerde gaf toe dat hij alleen in het huis geplaatst was om ons weg te pesten”

Over de periode van een aantal maanden hebben tientallen mannen de sleutel gehad van het huis van Milou die overlast veroorzaakten: “Op een gegeven moment kregen we zelfs een zwerver in huis met de sleutel. Hij at ons eten op, en ontvreemde allerlei spullen”.

Huisbaas plast op verschillende plekken in huis

Milou: “We lieten ons niet wegpesten, maar de druppel kwam echt toen de huisbaas zonder toestemming ons huis binnen drong”. Volgens Milou plaste de huisbaas op meerdere plekken in het huis en gooide hij visolie in de toilettas van een van de huisgenoten van Milou: “Dat was voor mij echt de druppel. Sindsdien ben ik niet meer thuis geweest”. De huisbaas in kwestie had namelijk ook de individuele sleutels van de kamers in bezit.

“Als je thuis komt van een lange dag, wil je gewoon een veilig gevoel hebben als je thuis komt. Als dat niet meer kan, dan breekt het je op”. Milou en haar huisgenoten vertrekken definitief, het is de huisbaas gelukt om de studenten weg te pesten.

Aangifte

Van de ongevraagde binnentreding proberen de studenten aangifte te doen. Ze vangen bot bij de politie. In eerste instantie word Milou en haar huisgenoten verteld dat de huisbaas gevorderd moet worden om het pand te verlaten, anders is het geen huisvredebreuk. Ruim een maand later krijgen ze ineens toch bericht van de politie: er kan wél aangifte gedaan worden. Milou en haar huisgenoten waren toen al verhuisd en hadden de nachtmerrie al afgesloten. Het bericht kwam voor hen te laat.

De politie erkent in een reactie aan OOGTV dat er in eerste instantie een verkeerd advies is gegeven om geen aangifte op te kunnen nemen. Dat is na een interne evaluatie van de politie volgens een woordvoerder teruggedraaid. Dit bleek voor Milou en huisgenoten niet snel genoeg, ze hadden het huis al verlaten.

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van het artikel in de UKrant stelden de fracties van SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie vragen aan het College. Wethouder Rik van Niejenhuis laat weten dat een situatie als deze “totaal onacceptabel” is. Verder vertelde hij voor huisjesmelkers die studenten wegpesten een digitale schandpaal te willen.

En het (oude)huis van Milou? dat wordt momenteel verbouwd. Er staat een zaagtafel en het ruikt naar een frisse verfbeurt. Waarschijnlijk gaat het huis verhuurd worden aan mensen die er meer voor betalen.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp? mail naar: info@oogtv.nl of Whatsapp naar: 050-5718080.

*De naam Milou is gefingeerd. De echte naam is bekend bij de redactie.