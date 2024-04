Drie Stolpersteine onthuld ter herinnerring aan omgekomen verzetsstrijders uit Ten Post

Foto's via Historische Vereniging Ten Post

Op drie plekken in Ten Post werden woensdag Stolpersteine onthuld voor verzetsstrijders uit het dorp. De struikelstenen herinneren aan Siemen Sterenberg, Tamme Hendrik Afman en Hendrik Stijve, die vanwege hun activiteiten slachtoffer werden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na een korte toespraak van wethouder Inge Jongman toog een gezelschap vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk naar de drie plekken waar de struikelstenen werden geplaatst. Na terugkomst in de kerk vertelde Theo Afman, schrijver van “De Hel van Husum, het oorlogsverhaal van mijn familie”, het verhaal van zijn oom en de andere verzetshelden.

Tamme Hendrik Afman en Hendrik Stijve waren beide onderduikers en actief in het verzet. Zij werden in dezelfde nacht van 25 augustus 1944 gearresteerd en via Groningen, kamp Amersfoort en kamp Neuengamme naar Husum in het uiterste noorden van Duitsland gebracht. Daar werkten ze onder dwang aan de Friesenwal. Afman kwam om in het kamp, Stijve bezweek tijdens de mars terug naar Neuengamme. Sterrenberg bleef de kampen bespaard. Hij werd in december 1944 doodgeschoten in zijn eigen koestal door NSB’er Boele Staal.

De historische vereniging heeft het initiatief genomen om de Stolpersteine te plaatsen, op verzoek van leden en bewoners. De families Afman, Sterenberg en Stijve waren het eens met de plaatsing, net als de huidige bewoners van de huizen waar de Ten Posters woonden. De stichting Stolpersteine Groningen zorgde voor de plaatsing van de stenen.