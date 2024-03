Voorwaardelijke celstraf geëist tegen zoon van vermoorde Griekse restauranthouder

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen een 28-jarige man uit Stad. Hij wordt verdacht van openbare geweldpleging en het beïnvloeden van een getuige. De man is de zoon van een Griekse restauranthouder die in de zomer van 2020 om het leven kwam in Hoogkerk. Dat meldt RTV Noord.

De 28-jarige man had al geruime tijd ruzie met twee mannen uit Hoogkerk. Nadat de ramen van zijn woning werden ingeslagen besloot hij naar Hoogkerk te gaan, om daar in gesprek te gaan. Hij nam zijn vader mee. Eenmaal in Hoogkerk liep het conflict direct uit de hand. De verdachte had een mes meegenomen, zijn vader had een ploertendoder bij zich. Ook de andere partij was bewapend. De vader, die een Grieks restaurant had, werd twee keer in de rug gestoken en overleed ter plaatse. De dader kreeg hier zes jaar cel voor. Ook deed de dader, en diens vader, aangifte vanwege de wapens en het geweld van de andere partij.

Aan de rechter vertelde de verdachte dat hij alleen maar in gesprek had willen gaan. Het mes dat hij bij zich had, had hij gegooid om de andere partij af te schrikken. Wel is uit onderzoek vast komen te staan dat de 28-jarige man een verdachte beïnvloed had om niets tegen de politie te vertellen dat ze wapens mee hadden genomen. Vanwege de dramatische gebeurtenis, en dat dit veel impact heeft op de verdachte, vindt de Officier van Justitie een voorwaardelijke celstraf van een maand voldoende. De raadsman vindt dat de verdachte al genoeg gestraft is. Hij vroeg daarom aan de rechtbank om geen celstraf op te leggen.