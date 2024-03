Tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal verwijderd

Foto: Rick van der Velde

Bij de Brailleweg is de afgelopen dagen hard gewerkt om de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal te verwijderen. Met een kraan werden de brugdelen één voor één verwijderd.

De brug werd twee jaar geleden in gebruik genomen en was nodig om verkeer van en naar Drachten aan te laten sluiten op het tijdelijke Julianaplein. Na de sloop van het oude Julianaplein werd er een tijdelijk plein aan de zuidkant aangelegd. De afgelopen twee jaar is er druk gewerkt aan het nieuwe Julianaplein. Dit wordt een ongelijkvloerse kruising waarbij de verkeersstromen uit de verschillende richtingen elk een eigen rijbaan, boven elkaar, krijgen.

Om alle nieuwe wegen en onderdelen op elkaar aan te kunnen laten sluiten startte vorige week Operatie Ring Zuid. Diverse wegen zijn hierdoor afgesloten, waaronder de oude zuidelijke ringweg. Dit geeft de mogelijkheid om de tijdelijke weg af te breken. In september moet de nieuwe zuidelijke ringweg klaar zijn. Vanwege het verwijderen van de brug was de Brailleweg de afgelopen nachten afgesloten.

Groningen Bereikbaar liet vrijdag weten dat de start van Operatie Ring Zuid voorspoedig is gestart. De verwachte verkeersdrukte is in de eerste week meegevallen.