Paasvuur in Onnen trekt veel belangstelling (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Onnen werd Paaszondagavond het paasvuur aangestoken. Het evenement kon op veel belangstelling rekenen.

“Rond 20.00 uur werd de bult hout aangestoken”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Een half uur eerder was het terrein aan het Zuidveld opengesteld voor het publiek. Veel mensen kwamen er op af. Uit het dorp, maar ook uit de omgeving. Het was flink druk. Mijn inschatting is dat het paasvuur bezocht is door zo’n 100 tot 150 mensen.” Daarmee was het drukker dan in voorgaande jaren.

“Het was gezellig”

De organisatie hield daar al rekening mee. Vorige week zaterdag en op Stille Zaterdag konden mensen snoeiafval voor de paasbult brengen. Dit leverde een grotere opbrengst op. Vermoedelijk omdat Noordlaren dit jaar geen paasbult heeft. De verwachting was ook dat er om die reden meer bezoekers zouden komen. Weening: “Op het terrein was het gezellig. Behalve het paasvuur was er muziek en konden mensen er een drankje drinken. De organisatie had hun best gedaan om er wat moois van te maken.”

“Dit zijn de momenten dat je elkaar als dorpsbewoners leert kennen”

In Onnen vindt dit jaar het enige paasvuur in de gemeente plaats. Vorige week liet de organisatie al weten het belangrijk te vinden dat dit behouden blijft. “Ik krijg wel eens de vraag, bijvoorbeeld als nieuwe mensen in het dorp komen wonen, wat er nu zo leuk aan is. Zo’n paasvuur … in een dorp heb je niet zoveel meer. Dit is één van de weinige momenten dat je als dorp iets organiseert”, liet Lars Berends weten. “Je staat samen naar het vuur te kijken, je drinkt een drankje en je hebt een gesprekje met andere dorpsbewoners. Je leert elkaar kennen. Op Oudejaarsdag doe je dat met carbidschieten, in de zomer heb je een dorpsfeest en met Pasen heb je het paasvuur. Het is een hele mooie traditie, en als ik van de mogelijkheid gebruik mag maken: alle lof voor de gemeente Groningen. Zij hebben ons heel erg geholpen, ook omdat ze dit duidelijk zien als cultureel erfgoed.”