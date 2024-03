Knappe overwinning Donar op Spirou Basket

Donar-speler Karolis Babusis (rechts) doet een schotpoging (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in Martiniplaza een knappe overwinning behaald op Spirou Basket uit Charleroi. Het werd 78-72.

Voor aanvang van de wedstrijd was de lijst van uitgevallen spelers nog weer wat langer geworden. Dit keer konden Dakota Quinn (knieblessure) en John Meeks (ziek) niet meespelen. De verwachtingen waren dus niet hooggespannen, maar de Groningers konden ondanks de smalle rotatie prima tegenstand bieden aan de Belgen. Na het eerste kwart was er een kleine achterstand: 17-22. In het tweede kwart tekende zich een duidelijk reboundoverwicht af voor de gasten, maar omdat ze de vele rebounds niet goed konden omzetten in scores, kon de thuisploeg bijblijven. Bij rust was het 35-35, dankzij een buzzerbeater van de nieuwe spelverdeler Nick Tomsick.

Halverwege het derde kwart was het 37-44, achteraf gezien het grootste verschil in de wedstrijd. Na een time-out kwam Donar sterk terug, en aan het eind van het kwart was het weer gelijk: 49-49. Al vrij snel in het laatste kwart kwam Donar voor te staan met 57-51, maar Spirou trok even later de stand weer gelijk: 59-59. De wedstrijd kantelde op 40 seconden van het einde in Gronings voordeel door Karolis Babusis, die met een verre driepunter de stand op 74-70 bracht. De wedstrijd werd na een tegenscore van Spirou beslist door Nick Tomsick, die twee vrije worpen raakte. Een paar seconden voor het einde scoorde Babusis ook nog uit een snelle break.

Topscorers bij Donar waren Karolis Babusis met 21 punten, Nick Tomsick met 15 punten, Sander Hollanders met 14 punten en Theo John met 13 punten. Bij Spirou Basket was Quinten Smout topscorer met 23 punten.

Donar staat nu op de zevende plek in de BNXT League en heeft 20 punten uit 3 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd van Donar is op maandag 1 april; tweede paasdag. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac om 15.00 uur in eigen huis tegen koploper Filou Oostende.