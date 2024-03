Grote Markt krijgt oorlogsmonument: “Iconische wegwijzer verbindt Groningen met Normandië”

In december werd er in Appingedam een Crossroad Vector geplaatst. Foto: Joël Stoppels

Op de Grote Markt wordt komende week een nieuw oorlogsmonument geplaatst. Het gaat om een iconische wegwijzer waarmee Groningen verbonden wordt met Normandië.

“Het monument, een zogeheten Crossroad Vector, is een markering op de Canadian Trail, een wandelroute vanuit Normandië naar Stad, waarbij je in het spoor loopt van de Canadese bevrijders”, vertelt Joël Stoppels van Battlefield Tours. “Met het nieuwe monument maakt de stad en de provincie deel uit van de Liberation Route Europe.” In onze provincie is er al een Crossroad Vector te vinden in Appingedam. In december werd het monument geplaatst in de Wijkstraat in het stadje. “Als alles gerealiseerd is zullen meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, laatste rustplaatsen en andere bijzondere plekken in heel Europa herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.”

Lange-afstands-wandelroute

In Groningen gaat het om een route van ruim 135 kilometer, die van Stad naar Uithuizen, Holwierde en Termunten loopt. Met de route wordt het wandelaanbod vergroot voor de langeafstandswandelaars. Bij de lange-afstands-wandelroute horen ook ruim 85 verhalen en 8 audioverhalen waarbij het gaat over verzet, collaboratie en onderduikverhalen. “Tal van gebeurtenissen vertellen onderweg het bevrijdingsverhaal van Groningen en de rol van de Canadezen hierin. Het is voor het eerst dat op deze actieve manier het bevrijdingsverhaal van de provincie toegankelijk wordt.”

Crossroad Vector

De Liberation Route Europe wordt gemarkeerd met iconische wegwijzers. Deze zijn ontworpen door de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind. “Als zoon van Holocaust-overlevenden, en intussen Amerikaans staatsburger, is hij ook de ontwerper van het Joods Museum Berlijn en het nieuwe One World Trade Center in New York (na 9/11). Ook bedacht hij het Stadsmarkeringsplan Groningen.” De Crossroad Vector op de Grote Markt herinnert aan de hevige strijd die voorafging aan de bevrijding van de stad.