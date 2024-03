Gica zingt Brahms, Mendelssohn en Distler op Spotify: “Applaus en een hoestje geven de opnames cachet”

Foto: ingezonden

In januari gaf studentenkoor Gica de concertreeks ‘een etmaal’. Optredens waren er in De Fontein aan de Eikenlaan en in Oosterwolde. Van dat concert is nu een album verschenen dat op Spotify is geplaatst. Een gesprek met Martijn Meelker van het koor.

Hoi Martijn! We kunnen voorzichtig spreken van een traditie hè?

“Vorig jaar zomer waren we het eerste studentenkoor dat muziek ging plaatsen op Spotify. Elk jaar hebben we twee concertreeksen. Van elk concert maken we een opname, die we vervolgens op Spotify plaatsen, maar ook op YouTube Music, op Deezer en iTunes. Dat is leuk voor het publiek, maar ook leuk voor ons, omdat we daarmee een hele mooie herinnering hebben aan dat wat we gedaan hebben.”

Vorig jaar maakten jullie de overstap naar de online muziek, maar ook daarvoor werden er al opnames gemaakt …

“Klopt. Een aantal stukken plaatsten we op SoundCloud. Ook brachten we cd’s uit die mensen vervolgens konden kopen. Dat was in de meeste gevallen net kostendekkend, maar soms draaiden we ook verlies. Als koor zijn we toen op onderzoek uitgegaan hoe we dit op een andere manier in konden richten. We zijn toen bij Spotify terecht gekomen. Dat had wel wat voeten in de aarde want je kunt niet zomaar muziek uploaden. Je hebt een soort platenmaatschappij nodig als tussenpartner. We hebben daar een goede partij in gevonden, en het bevalt ons heel goed.”

In januari gaven jullie de concertreeks ‘een etmaal’. Dat concert is nu deels op Spotify te vinden hè?

“Ja, niet volledig inderdaad. We hebben bijvoorbeeld werken gezongen van de componist Eric Whitacre. Die werken kunnen we niet op Spotify plaatsen vanwege copyrights. Het auteursrecht vinden we heel belangrijk. We kopen bijvoorbeeld de originele partituren aan, maar dat is niet een vrijbrief dat je vervolgens ook alles mag. Dus voor we een album samenstellen zoeken we uit wat wel en wat niet kan. En voor dit concert heeft dat een album opgeleverd met zestien nummers.”

Zestien nummers met stukken van Brahms, Mendelsohn en Distler …

“Tijdens het concert hebben we laten horen hoe de verschillende delen van de dag klinken. We zijn letterlijk de klok rond gegaan. Van de dageraad en de stralende middagzon tot het avondrood en de nacht. We hebben werken gebracht van Brahms en Mendelssohn die het ochtendgloren aan kondigden. Chansons van Lassus en Certon lieten het geluid van de middag horen en met Dowland en Vaughan William bezongen we de sluier van de nacht.”

Als je de muziek gaat beluisteren dan valt op dat het technisch heel goed klinkt …

“We zijn niet een studio ingedoken als je dat denkt. Het is een opname tijdens één van onze concerten. We werken samen met een aantal vaste geluidsmensen. Tijdens de podiumrepetitie regelen zij hun apparatuur in, en tijdens het concert vindt de opname plaats. Daarom hoor je in de opnames zo nu en dan ook wat applaus of een hoestje. Het is een opname zoals het was. En daardoor voelt en ervaart het gewoon heel echt. Juist die geluiden geven de audio cachet.”

Zeg je daarmee dat het mooier klinkt dan wanneer je een geluidsstudio bezoekt?

“Ik denk dat het dan vooral anders gaat klinken. We leven naar onze concerten toe, waarbij we zo goed mogelijk presteren. Als je aan het koor gaat vertellen dat je voor opnames de studio in gaat, dan zorgt dit voor stress, voor extra druk. Het zal dan anders klinken dan wanneer je op een podium staat. Wij vinden het belangrijk dat het zo puur mogelijk klinkt. En weet je. We zijn een amateurkoor. We zijn niet een professionele organisatie. Het hoeft ook allemaal niet perfect. We streven wel perfectie na, maar dat is wat anders.”

Hoe wordt er gereageerd op de muziek?

“Als we nieuwe muziek plaatsen dan is er veel belangstelling voor. Vooral op Apple Music hebben we veel luisteraars, die ook voornamelijk uit het buitenland komen. Op Spotify hebben we maandelijks rond de tweehonderd luisteraars. Dat is een mooi aantal waar we tevreden mee zijn, en ook conform het aantal bezoekers is dat we bij een concert mogen verwelkomen.”

Wat is nu het belangrijkste doel achter het aanbieden van muziek op online-diensten?

“Dat is de laagdrempeligheid. Als je in de stad een poster ziet waarop een concert wordt aangekondigd dan zul je daar niet direct heen gaan als je het niet kent. Door het op Spotify aan te bieden kunnen mensen laagdrempelig in contact komen met wat we doen. Is het iets voor ze? Vinden ze het mooi? En zo ja, dan wordt de drempel lager om ons eens te bezoeken. En dat is waar we natuurlijk op hopen.”

Dat volgende concert is ook al aanstonds. Want jullie zijn al druk bezig met de repetities voor jullie volgende reeks …

“Klopt. Dat gaat plaatsvinden op 14 en 15 juni. De leidraad in dat concert zal de Rivers of Babylon zijn. Veel mensen kennen dat als een popliedje van de discogroep Boney M, maar het karakter van het nummer vloeit voort uit de letterlijk overgenomen Psalmen uit de Bijbel. Het bevat stukken uit Psalm 137:1, 3 en 4 en uit Psalm 19:14 of 19:15. De Rivers of Babylon is dan ook gebruikt door een hele hoop componisten waarbij je het niet als zodanig zult herkennen. Wij hebben rond dit stuk vier thema’s bedacht. In het eerste thema gaat het over de Toren van Babel, in het tweede stuk staat de spraakverwarring centraal waarbij er in verschillende talen wordt gezongen: in het Latijn, Frans en Duits. In het derde stuk gaat het over de onderdrukking. Persoonlijk is dat mijn favoriet. We zingen ‘By the Waters of Babylon’ en aansluitend Finlandia (Op. 27) van Jean Sibelius. Het is geschreven na de oorlog tussen Rusland en Finland waarbij je de vreselijke dingen die gebeurd zijn hierin terug hoort. Maar je hoort ook de hoop op betere tijden. In het vierde deel staat ‘hoop’ centraal. Een belangrijk thema, zeker in de huidige tijd waarin wij leven.”

Beluister hieronder het album van Gica dat is uitgebracht naar aanleiding van de concertreeks ‘een etmaal’: